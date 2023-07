P24. Com que Espanha acordamos nesta segunda-feira?

Pedro Sánchez fintou as sondagens e Alberto Núñez Feijóo ganha sem capacidade para formar uma maioria absoluta. Com estes resultados das eleições legislativas em Espanha fica presente a ideia de que pode haver um bloqueio na formação de um novo Governo. Cenário de ingovernabilidade pode levar a novas eleições no Outono. Neste P24 ouvimos a análise de António Rodrigues e de Jorge Almeida Fernandes.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.