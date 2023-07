De redacção a hotel: trabalhadores despedem-se da "torre do JN" e da Baixa do Porto

“O JN sai da Baixa, mas não se rebaixa”, “Jornalismo também é cultura”, “Somos a última instituição nacional a deixar a sede na Baixa do Porto”, “O JN já não mora aqui” ou “Hotel? Não. Hot Hell”, são algumas das frases que podiam ser lidas em cartazes que alguns jornalistas e trabalhadores do Jornal de Notícias exibiam esta segunda-feira, ao final da manhã, frente ao edifício do qual se despedem.

Ao fim de 53 anos, o jornal fundado em 1888, no Porto, despede-se da emblemática “Torre do JN”, que brevemente terá novo uso - será um hotel. A partir de 27 de Julho, o JN passa a ter nova morada. Troca a Baixa pela Prelada, para se fixar noutra casa, na Rua Henrique Medina.