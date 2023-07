“Um atleta tremendo”: antigo presidente da FPN elogia Diogo Ribeiro pela conquista da prata

Governo classifica desempenho como “um feito histórico para a natação portuguesa”. Presidente do Benfica fala num “enorme orgulho” pelo atleta do clube.

"É um resultado poderoso", é assim que Paulo Frischknecht, antigo nadador e treinador e ex-presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN), começa por caracterizar a conquista da prata nos Mundiais de natação por Diogo Ribeiro esta segunda-feira. O antigo nadador destaca também, em declarações ao PÚBLICO, o tanto que Ribeiro "é ainda capaz de vir a dar".

"É com enorme emoção, extremo orgulho e gratidão que nós, a comunidade desportiva nacional, vemos um resultado desta magnitude", sublinha. Para o antigo atleta, a distinção de Diogo Ribeiro é fruto "do talento, trabalho e da atitude de um atleta tremendo".

O nadador do Benfica conquistou a medalha de prata na final dos 50 metros mariposa do Campeonato do Mundo de natação, que decorre em Fukuoka, no Japão. Portugal tem, assim, um vice-campeão na modalidade, com a marca de 22,80 segundos.

O antigo presidente da FPN refere ainda que Ribeiro é "um atleta jovem, mas que nos últimos dois anos soube perfeitamente corresponder às expectativas e tem tido uma grande consistência de resultados", recordando que esta é a segunda medalha do nadador em competições seniores, depois de ter sido terceiro nos Europeus de 2022, em Roma, na mesma distância. Antes disso, já tinha conquistado três medalhas de ouro nos Mundiais de Lima para juniores.

"Esta estreia a nível mundial no escalão máximo da natação é a confirmação da valia técnica, do seu potencial e da expectativa que criará sempre em seu redor para o futuro", sustenta ainda Paulo Frischknecht.

“Grande exemplo para as gerações mais jovens”

O secretário de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) também congratulou Diogo Ribeiro pela conquista da medalha de prata, e considerou-o um exemplo para as gerações mais jovens, por conciliar a competição com os estudos.

"O Diogo é aluno-atleta das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na escola. Um grande nadador, com bom aproveitamento escolar. Grande exemplo para as gerações mais jovens", escreveu João Paulo Correia, na rede social Twitter.

Na publicação, o governante classifica a medalha de prata conseguida por Diogo Ribeiro, nos 50 metros mariposa, como "um feito histórico para a natação portuguesa", que nunca tinha conseguido lugares de pódio em Mundiais.

O nadador do Benfica, recordista mundial júnior da distância, nadou a final em 22,80 segundos, novo recorde nacional, terminando apenas atrás do italiano Thomas Ceccon (22,68) e imediatamente à frente do francês Maxime Grousset (22,82).

"Um imenso talento que deixa Portugal inteiro a sonhar por mais"

Também o presidente do Benfica, Rui Costa, elogiou o feito do nadador do clube. "Que enorme orgulho é ver Diogo Ribeiro sagrar-se vice-campeão do Mundo em Fukuoka. Prata nos 50 metros mariposa para quem, aos 18 anos, demonstra já ter o perfil de um grande campeão", destacou Rui Costa, numa mensagem divulgada no site oficial do clube.

Para o presidente do emblema de Lisboa, Ribeiro é "um imenso talento que deixa Portugal inteiro a sonhar por mais" e promete continuar a dar-lhe "as condições ideais para atingir o seu mais alto potencial".

"Parabéns, Diogo. O talento, o compromisso e a ambição que colocas em cada prova são uma inspiração", destacou Rui Costa, que renovou o vínculo do jovem nadador em 2022.

Diogo Ribeiro, que se estreia em Mundiais sénior, deu a primeira medalha a Portugal, melhorando o quinto lugar de Alexandre Yokochi nos 200 metros bruços em Madrid 1986, sendo que Ana Barros, oitava nos 50 costas em Perth 1991, tinha sido a outra finalista lusa em Mundiais.

Notícia actualizada às 17h53 do dia 24 de Julho de 2023: acrescentam-se declarações de Paulo Frischknecht.