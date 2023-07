Uma visita a Samuel Delany

A edição mais recente da New Yorker — um número duplo dedicado à “Ficção” — trouxe um inesperado perfil longo de Samuel R. Delany. Inesperado não porque Delany não mereça o destaque (a sucessão de óbitos dos últimos anos só reforçou a sua inclusão nessa dúbia categoria do jornalês: “Um dos melhores escritores americanos vivos”), mas pela dissonância de ver o imprimatur do mainstream depositado sobre uma das bibliografias mais transgressivas e heterodoxas da literatura. Foi como ver Kathy Acker em Estocolmo, ou o Marquês de Sade entrevistado em horário nobre por Helena Sacadura Cabral. A História está repleta destas retrodomesticações de ex-produtores de tabus — como as canonizações tardias de Burroughs e de Henry Miller, ambos promovidos a patuscos avós-pornógrafos da América —, mas o caso de Delany parece diferente, em género e grau.

