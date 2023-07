Eleições espanholas. As imagens da festa do PP e do PSOE em Madrid

Os conservadores do Partido Popular (PP) venceram as eleições legislativas deste domingo em Espanha, mas sem conseguir uma maioria absoluta com o VOX, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Governo.

O PP, com 136 deputados, e o VOX, com 33, só conseguiram somar 169 deputados no parlamento, ficando a sete dos 176 necessários para a maioria absoluta. O PSOE, com 122 deputados, e o Somar, com 31, totalizaram 153 lugares no parlamento e poderão ter mais deputados do que a direita com os aliados da última legislatura.

Logo que foram conhecidos os primeiros resultados, os dois partidos que conseguiram um maior número de deputados começaram a fazer a festa da vitória nas ruas de Madrid.