Se, ao ler “óvnis”, o pensamento se desviou imediatamente para seres de outros planetas, discos voadores ou até encontros imediatos com alienígenas, é importante avisar que não é bem disso de que estamos a falar. Esse é um produto da ficção científica, em que o verde tinge as figuras humanizadas de outros planetas e os objectos voadores não identificados (de onde derivou a palavra “óvni”) se tornam um alarmante sinónimo de invasão extraterrestre — desde a ficção científica do cinema norte-americano dos anos 1950, como A Invasão dos Discos Voadores (1956), aos sucessos do final do século passado, como o Dia da Independência (1996) ou E.T. – O Extraterrestre (1982). Apesar do maior ou menor êxito destas representações, os óvnis não são nada do outro mundo. Pelo contrário, são deste planeta, só que não estávamos à espera de os ver naquele local e àquela hora.

