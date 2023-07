“Matildas”, um calendário antes de chegarem ao topo

Primeira linha do artigo do jornal Sun Herald sobre o primeiro jogo internacional da selecção feminina de futebol da Austrália que aconteceu a 7 de Outubro de 1979. “A primeira coisa em que reparamos num jogo de futebol feminino são as jogadoras. Elas SÃO femininas.” Assim mesmo, em maiúsculas, como se fosse uma grande surpresa ou um pré-requisito exigido pelo jornalista, que só falou do resultado no sétimo parágrafo do texto – foi um empate (2-2) com a Nova Zelândia. Duas décadas depois desse jogo, na véspera dos Jogos Olímpicos de Sydney, o futebol feminino na Austrália parecia não ter saído do mesmo sítio. Ninguém queria saber das “Matildas”. Até ao momento em que se despiram – e o mundo inteiro estava a ver.

