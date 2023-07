Marcelo endurece tom de recados ao Governo nas promulgações de diplomas

Nos últimos três meses, desde a crise institucional aberta com o primeiro-ministro a propósito do ministro João Galamba, as notas do Presidente da República que acompanham as promulgações de diplomas do Governo têm endurecido de tom. Foi o que aconteceu com as alterações aos exames nacionais de avaliação dos alunos do secundário, as novas regras sobre o arrendamento e sobre a carreira de professores. Não é um recurso novo a que Marcelo Rebelo de Sousa deita mão, mas o ritmo da sua utilização e a assertividade das mensagens têm vindo a reforçar a intervenção crítica sobre o executivo. Está assim a cumprir o aviso feito a 4 de Maio, quando se dirigiu ao país, prometendo ficar “mais atento e interveniente no dia-a-dia”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt