Marcelo promulga diploma dos concursos contra vontade dos professores

Portaria do Governo foi determinante para a decisão de Marcelo. Presidente da República espera agora que o Governo negoceie a recuperação do tempo de serviço congelado.

O Presidente da República promulgou, nesta segunda-feira, o novo regime de recrutamento e gestão de professores, mais conhecido por diploma dos concursos, alegando, como já antes fizera, que a não-promulgação significaria “adiar as expectativas de cerca de oito mil professores” quanto à sua entrada no quadro.

Desde o início de Abril que a Presidência da República tem sido inundada de apelos de professores e dos sindicatos à não-promulgação do diploma.

Todas estas missivas levaram Marcelo Rebelo de Sousa a pedir esclarecimentos ao Ministério da Educação quanto ao conteúdo do novo diploma. Na nota publicada na página da Presidência da República, nesta segunda-feira, Marcelo informa que apresentou ao Governo, por vida da Presidência do Conselho de Ministros, duas propostas “sobre a vinculação dos professores, no sentido de a tornar mais estável, sem, com isso, introduzir desigualdades adicionais às já existentes”. Em causa estão sobretudo, as ultrapassagens na carreira de professores com menos tempo de serviço face a outros que estão há mais tempo na profissão.

As propostas não foram acatadas, mas tal não impediu Marcelo de avançar com a promulgação do diploma pela razão já citada atrás, que foi contudo acentuada pelo facto de o Ministério da Educação ter publicado, no final de Abril, a portaria com as vagas para a vinculação abrangendo apenas cerca de dois mil professores contratados em vez dos mais de dez mil avançados no novo diploma.

Na sua nota, o Presidente da República deixa tal bem claro ao afirmar que promulga o diploma “tendo em atenção a publicação pelo Governo, no Diário da República, da portaria n.º 111-A/2023, de 26 de Abril, que abre concurso apenas para dois mil professores, para o ano próximo, fundada na versão da lei vigente e porque a nova lei não foi promulgada nem publicada e, portanto, não entrou ainda em vigor.”

Na altura da publicação, o PÚBLICO questionou o Ministério da Educação sobre sobre “quais as razões pelas quais não aguardou pela decisão presidencial quanto ao novo diploma dos concursos”, mas não obteve resposta até hoje.

Estando esta portaria publicada, Marcelo entende que “adiar a promulgação, embora no prazo legal de 40 dias, que termina a 15 de Maio, ou recusar essa promulgação, neste contexto, representaria adiar as expectativas de cerca de oito mil professores, além de deixar sem consagração legal algumas das suas reivindicações pontuais, aceites pelo Governo.”

O Presidente da República já o tinha dito antes em declarações a jornalistas, levando a que nas redes sociais mais utilizadas pelos professores se multiplicassem mais apelos para a não concretização daquele acto, já que os termos definidos para a vinculação de 10.500 docentes são “mais prejudiciais” do que benéficos para as suas condições de vida e de exercício da profissão.

Marcelo Rebelo de Sousa diz esperar, contudo, “que o diálogo com os professores prossiga, nomeadamente quanto ao futuro dos professores agora vinculados por um ano”. E também “quanto à recuperação faseada do tempo docente prestado e ainda não reconhecido”, uma possibilidade que o Governo já rejeitou por várias vezes.

A recuperação do tempo de serviço congelado é a principal reivindicação dos professores, tendo os sindicatos já afirmado que não aceitarão nenhum acordo que não contemple esta premissa, mesmo que tal signifique continuar com os protestos e greves no próximo ano lectivo. A mensagem chegou ao Presidente da República que termina assim a sua nota: “Importaria que o ano lectivo de 2023-2024 não fosse, ao menos para alguns alunos e famílias, mais um ano acidentado, tal como foram, por razões muito diversas, os três que o precederam.”