Mad Nomad preparam novo álbum para 2024: Wounded pieces já é Common Ground

Foi entre Nova Iorque e Londres que começou a ser esboçado o que viria a ser o Mad Nomad, quinteto com raízes no Barreiro, que lançou um primeiro álbum, Untamed, em 2020 e agora prepara o segundo, Common Ground, para o primeiro trimestre de 2024. Catarina dos Santos, nascida no Barreiro em 1977, rumou a Nova Iorque depois de estudar pintura na António Arroio e na Faculdade de Belas-Artes e jazz no Hot Clube. Nos dez anos que permaneceu na mítica cidade norte-americana, estudou com músicos como Ron Carter, Sheila Jordan, John Pattitucci, Neil Clark, Paquito de Rivera, Luciana Souza, Jim Black ou Duduka da Fonseca. Depois, Londres, onde estudou na Goldsmiths University e foi escrevendo poemas que lhe ditariam o futuro; e o nascimento da banda que viria a formar já no seu regresso a Portugal, conforme Catarina dos Santos explicou ao PÚBLICO em 2020, por altura do lançamento do primeiro álbum: “O Mad Nomad nasce desses poemas, prontinhos para serem usados, e de uma grande necessidade de explorar mais a música electrónica e a construção do som em si. E Londres foi perfeita, porque permite essa continuidade de experiências que vivi, ainda com mais histórias.”

O Mad Nomad que gravou Untamed é o mesmo que agora lança um single a anunciar novo álbum para 2024: Catarina dos Santos (voz, coros, teclas), Óscar Graça (teclados), Hugo Antunes (baixo eléctrico), Luís Candeias (bateria, percussão, guitarra) e André Pinheiro (efeitos). Wounded pieces, que agora se estreia em single e videoclipe, é já demonstrativo do que se espera de Common Ground, o segundo álbum do grupo. “São pedaços que se reúnem, kintsugi eterno no afirmar do amor próprio, da força de vida e da necessidade de superação e de transcendência; fala de renascimento e da plasticidade do nosso corpo orgânico em constante pulsar e recriação”, escreve Catarina no texto que acompanha este lançamento. Retratando um “renascer emocional após uma relação abusiva”, o videoclipe é de Mário J. Negrão (realização e direcção de fotografia).