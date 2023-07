O chamado debate do estado da nação, que começou em 1993, confirma o que é uma dessas habituais “traduções em calão”. Continuando a tradição dessa continuada falta de autenticidade do poder, ele continuou a ser um exercício de propaganda do estadão, com muitas fotografias retocadas do aparelho de poder, mas com pouca república, ou comunidade.

