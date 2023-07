Poder Público. O melhor e o pior do nosso Estado da Nação

O ano passado, nesta altura, estávamos aqui a discutir como o país parecia pior, com a inflação a disparar, e a grande notícia desse ano político era a maioria absoluta obtida pelo PS nas eleições de Janeiro.

Agora, lançamos para cima da mesa dúvidas que se prendem ainda com isto. A economia está melhor, e a vida dos portugueses? O governo tem feito tudo o que era possível para ajudar as famílias e as empresas a ultrapassar este momento? E por que razão, ao fim de ano e meio de maioria absoluta, já vemos socialistas a queixarem-se de arrogância por parte deste governo?

