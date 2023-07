Houve mais de 200 violações sexuais por dia no Brasil em 2022

No ano passado, foram registadas 74.930 violações no Brasil, o que equivale a mais de 200 casos por dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado esta quinta-feira. Trata-se do valor mais elevado desde que as estatísticas de violência no Brasil começaram a ser recolhidas, em 2011. No quadro geral, os crimes dirigidos contra as mulheres e crianças aumentaram no último ano, enquanto o número de homicídios caiu.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt