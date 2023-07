Media Capital disposta a pagar 80 milhões para ficar com 100% da Cofina Media

Grupo dono da TVI fez hoje uma oferta vinculativa de 35 milhões pela Cofina Media, assumindo a responsabilidade por outros 45 milhões de dívida da dona do Correio da Manhã.

O grupo Media Capital está disposto a pagar 35 milhões de euros, assumindo outros 45 milhões de euros de dívida, pela Cofina Media, empresa dona do Correio da Manhã, Jornal de Negócios e Record.

A “oferta vinculativa de compra pela totalidade das acções da Cofina Media”, hoje controlada pela empresa cotada em bolsa Cofina SGPS, foi anunciada esta quinta-feira ao mercado, em comunicado.

Na comunicação, é afirmado que “o valor de aquisição por 100% das acções” da Cofina Media “tem por referência um enterprise value [valor global de avaliação do activo] da sociedade no montante de 80 milhões de euros”.

Segmentando o montante a suportar pela compradora, de 80 milhões de euros: “o preço a pagar” pela Cofina Media é estimado em “35 milhões de euros”, no fecho do negócio; e adicionalmente há uma dívida líquida assumida pelo comprador de 45 milhões de euros. Mas só até este valor: “o montante em que a dívida líquida exceda 45 milhões de euros será abatido ao preço".

É igualmente acrescentado no comunicado desta quinta-feira ao mercado que “as condições financeiras contempladas na oferta têm como pressuposto que o EBITDA [resultado antes de juros, impostos depreciação e amortização] operacional da sociedade no ano de 2022 foi de 13.556.000 euros [13,55 milhões de euros]”. E que a oferta tem em conta que a Cofina Media “é titular de um crédito sobre a gráfica onde é actualmente realizada a impressão das publicações no montante de 800 mil euros”, valor este que tem um prazo de pagamento de cinco anos.

A Cofina Media, a que a Media Capital agora se vincula com uma proposta de compra, detém os títulos de comunicação social Correio da Manhã (jornal e canal de televisão), Record, Jornal de Negócios, Destak e revistas Sábado e TV Guia. No online, é dona ainda dos títulos Flash, Máxima e Aquela Máquina.

O grupo de media da Cofina SGPS (liderada por Paulo Fernandes) é ainda dona de 50% da Vasp – Distribuidora de Publicações e de 50% da Mercados Globais – Publicação de Conteúdos.

A oferta hoje conhecida vem rever em alta avaliação da Cofina Media que a Media capital tinha feito anteriormente, de 75 milhões. A 11 de Julho passado, a dona da TVI, garantiu que mantinha interesse na "aquisição de 100% do capital da Cofina Media".

Esta não é a única proposta de compra pela Cofina Media, que já anunciou no início deste mês que recebeu outra oferta vinculativa, desta feita de vários quadros da empresa, em conjunto com outros investidores externos, entre os quais Cristiano Ronaldo. A oferta dos administradores e quadros da Cofina Media, contudo, avalia a empresa em 75 milhões de euros.