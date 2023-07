Jake Waleri venceu e capturou pitão recorde de quase seis metros

Quatro amigos percorreram lentamente um pântano da Florida numa carrinha, três deles lançando lanternas potentes sobre a relva ao longo do caminho. Por volta da 1h, Jake Waleri acendeu a sua lanterna e viu-a à frente – uma grande silhueta, como um tronco a sobressair da berma da estrada.

“Oh, meu Deus, está a mover-se”, pensou Isabella Dorobanti enquanto observava ao lado de Waleri. “Oh, meu Deus, é uma cobra.”

Após horas de procura cuidadosa no calor pegajoso, o grupo tinha finalmente encontrado a sua presa: uma enorme pitão-birmanesa, normalmente caçada nos Everglades da Florida para mitigar o seu impacto como espécie invasora. O grupo gritou de entusiasmo e os jovens saltaram do camião.

A cobra parecia bastante grande, recordou Waleri ao aproximar-se. Talvez uns três metros. Depois, deslizou o resto do caminho para fora da relva, desenrolando-se e estendendo-se até ao seu comprimento máximo.

Waleri lutou com a pitão para que ficasse submissa – saltando para fora do caminho quando a serpente avançou na sua direcção, com as presas à mostra, antes de voltar a avançar para fechar as mãos à volta do pescoço – num encontro dramático na passada segunda-feira.

Já era um resultado notável para Waleri, um jovem de 22 anos em ascensão na Universidade do Estado do Ohio, e para o seu grupo: uma mistura de amigos de faculdade e de infância numa viagem de caça amadora que não podiam gabar-se da experiência ou das credenciais dos especialistas pagos pelo Estado para eliminar as cobras.

Só depois é que os peritos mediram as suas capturas. A organização Conservancy of Southwest Florida mediu a pitão como tendo 19 pés (cerca de 5,79 metros), considerando-a a pitão-birmanesa mais comprida alguma vez capturada na Florida, num comunicado de imprensa nesta quarta-feira.

Waleri cresceu em Naples, na Florida, e sempre gostou de estar ao ar livre, diz. Quando era miúdo, pescava em águas remotas e caçava veados e porcos. Depois de ouvir rumores de que os caçadores da Florida podiam caçar cobras, ele ficou encantado com um programa do Discovery Channel sobre o caçador de cobras Dusty Crum. Quando ficou mais velho, já sabia que tinha de experimentar.

Impacto na vida selvagem

Ajudou o facto de Waleri estar também a proteger os pitorescos pântanos e zonas húmidas à volta da sua casa. A Comissão de Conservação da Vida Selvagem e dos Peixes da Florida permite a caça e o abate de pitões-birmanesas, que podem ser presas de animais tão grandes como os jacarés.

“Elas têm um impacto incrível ao consumir uma tonelada de vida selvagem nativa”, disse Ian Easterling, biólogo da Conservancy of Southwest Florida, numa entrevista. “Isso baralha completamente a teia alimentar.”

Waleri, que caça pitões há dois anos, começou devagar. Enquanto se orientava, procurou inutilmente durante centenas de horas ao longo das estradas da Florida, segundo o próprio. Foi aumentando o número de capturas, aguentando inúmeras mordidelas agudas – mas não venenosas – de pitões ao longo do caminho.

Quando partiu para a Reserva Nacional de Big Cypress, no domingo à noite, sentia-se suficientemente experiente para levar consigo três amigos com pouca experiência na captura de pitões. “Queria mostrar-lhes a experiência da Florida”, disse Waleri.

"Obviamente, animais desta escala estão a causar muitos danos à vida selvagem. Para chegar a este tamanho, pense em quantos animais ela teve de comer Ian Easterling

Durante cerca de cinco horas, procuraram e avistaram várias cobras nativas da região – mas nenhuma pitão. Foi então que Waleri viu a grande serpente de cor verde-oliva à sua frente na estrada.

O facto de verem a pitão estender-se até ao seu comprimento máximo fez com que o grupo parasse. Mas Waleri não queria deixar passar a oportunidade de capturar uma cobra tão grande. Um dos amigos de Waleri agarrou a cauda da cobra para a impedir de voltar a deslizar para a relva. Mas cabia a Waleri subjugá-la, controlando a sua cabeça. Ele não estava a usar luvas.

“Estava mesmo com medo de a agarrar”, admite Waleri. “Ser mordido por algo assim provavelmente mandar-me-ia para o hospital.”

Pele vai para a parede da sala de estar

A pitão atirou-se a Waleri e aos seus amigos cerca de cinco vezes, recorda. Após a última tentativa, Waleri viu a sua melhor oportunidade. Os seus amigos gritaram e aplaudiram – “Vamos lá, meu!” – como se estivessem a assistir a um combate de wrestling. Depois correram para ajudar. Enquanto Waleri lutava com a cabeça da cobra, esta enroscou-se à sua volta e Dorobanti e o resto do grupo tiveram de ajudar a tirá-la.

“Está a tentar com todas as suas forças matar o Jake”, pensou nessa altura Dorobanti.

Outro caçador de pitões veio ajudá-los e fechou a boca da pitão com fita-cola, subjugando-a para sempre. Waleri ajoelhou-se de alívio.

A pitão foi morta humanamente naquela noite, disse Waleri. Era demasiado grande para caber na caixa que tinham trazido, por isso o grupo esvaziou um frigorífico de bebidas para a transportar para casa.

Waleri levou a cobra para a Conservancy of Southwest Florida na quarta-feira, onde os especialistas tiraram as impressionantes medidas do animal.

Easterling, o biólogo, disse ao The Post que, embora seja difícil contabilizar todas as pitões do mundo, a captura de Waleri supera outras pitões famosamente longas capturadas nos Estados Unidos, incluindo um espécime de 18 pés e nove polegadas (5,71 metros) nos Everglades em 2020 e uma cobra que foi mantida num safári no Illinois que media 18 pés e dez polegadas (5,74 metros), que o Guinness Book of World Records listou como a pitão-birmanesa mais longa do mundo.

Quando se trata de caçar pitões na Florida, ser um animal maior pode ser melhor, acrescentou. “Obviamente, animais desta escala estão a causar muitos danos à vida selvagem”, disse Easterling. “Para chegar a este tamanho, pense em quantos animais ela teve de comer...”

Waleri entregou o corpo da cobra à associação para investigação, mas planeia levar a pele a uma fábrica de curtumes para a preservar, disse. Será montada – em toda a sua extensão – numa parede da sua sala de estar.

“De onde viemos, as centenas de horas que dedicámos à caça antes mesmo de apanharmos a nossa primeira cobra...”, disse Waleri, “... é um sonho tornado realidade”.