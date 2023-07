Tribunal Constitucional da Tailândia suspende mandato de candidato progressista a primeiro-ministro

O Tribunal Constitucional da Tailândia ordenou a suspensão temporária do mandato de deputado do candidato a primeiro-ministro Pita Limjaroenrat, uma decisão que foi anunciada no momento em que o Parlamento se preparava para votar, pela segunda vez, a sua candidatura a chefe de Governo.

A decisão do tribunal foi tomada após a aceitação de um processo que alega que Pita, líder do partido Avançar, vencedor das eleições realizadas a 14 de Maio, não estava qualificado para concorrer porque detinha acções de uma empresa de comunicação social, em violação das regras eleitorais.

Pita argumentou que não violou qualquer regra ao possuir acções da iTV, uma vez que esta empresa não se dedicava a operações de comunicação social há anos. O candidato tem agora 15 dias para responder à suspensão, informou o tribunal num comunicado.

O liberal Pita, de 42 anos, formado nos EUA, necessita do apoio de mais de metade das duas câmaras do Parlamento para ser indigitado como primeiro-ministro. A precisar de 375 votos entre os 750 membros do Parlamento – 500 deputados e 250 senadores – o líder do Avançar ficou-se pelos 324 apoios na primeira votação, realizada na semana passada.

A decisão do Tribunal Constitucional foi tomada no momento em que os legisladores tailandeses debatiam se Pita deveria ser autorizado a concorrer a uma segunda votação para o cargo de primeiro-ministro, com os rivais políticos a argumentarem que ele já tinha sido rejeitado.

Apesar da suspensão, o reformista ainda pode ser nomeado para o cargo porque, de acordo com a lei tailandesa, o chefe do Governo não é obrigado a ser membro do Parlamento, mas não pode participar na votação, nem está autorizado a permanecer no hemiciclo.

“De acordo com a lei, Pita continua a ser candidato a primeiro-ministro”, informou o partido Avançar, instando os tailandeses a seguirem o debate televisivo.

Numa entrevista concedida na terça-feira, Pita Limjaroenrat disse à Reuters que estas acções foram “pré-planeadas” e questionou o momento em que ocorreram, descrevendo os esforços dos militares monárquicos para impedir a sua nomeação como um “disco riscado”.

Já esta quarta-feira, o líder do Avançar lançou, nas redes sociais, um apelo aos senadores tailandeses. “Por favor, votem no primeiro-ministro que representa a maioria do povo”, pediu.

Na primeira votação, Pita só conseguiu o apoio de 13 dos 250 senadores, todos eles nomeados pela junta que governou a Tailândia após o golpe militar de 2014 e que permanecem leais aos partidos conservadores e próximos do Exército.

Entre as potenciais medidas que levaram o partido de Pita à vitória nas eleições de Maio, o Avançar defende a saída dos militares da política, promete pôr fim aos principais monopólios empresariais e rever as punições previstas na legislação sobre crimes de lesa-majestade – na Tailândia, insultar ou difamar o rei pode levar a uma pena máxima de 15 anos de prisão.

Se Pita não conseguir obter apoio suficiente na votação desta quarta-feira, espera-se que o partido liberal Pheu Thai, segundo mais votado nas eleições e que integra o grupo de oito partidos que apoia a candidatura do líder do Avançar, proponha o magnata do imobiliário Srettha Thavisin como candidato a primeiro-ministro.