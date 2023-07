Três mortos em Auckland, cidade-anfitriã do Mundial de futebol feminino

Pelo menos três pessoas morreram na sequência de um tiroteio em Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia. Chris Hipkins, o primeiro-ministro neozelandês, citado pelo The Guardian, afirma que duas pessoas foram baleadas mortalmente e que o presumível autor dos disparos foi encontrado sem vida, não sendo claro neste momento se o atirador se suicidou ou se foi abatido por agentes da polícia. Há ainda seis feridos, três em estado grave.

Hipkins afirmou em conferência de imprensa que o incidente não aparenta ter contornos de terrorismo, uma vez que o tiroteio "não teve motivos políticos ou ideológicos".

O incidente aconteceu cerca das 7h da manhã de quinta-feira (hora local), horas antes do arranque do Campeonato do Mundo de futebol feminino, que decorre na Nova Zelândia e na Austrália. No entanto, e de acordo com as autoridades, não parece haver qualquer relação com o evento desportivo.

A polícia neozelandesa apelou à população para evitar a zona onde o tiroteio correu, e os transportes públicos estão suspensos nas imediações do prédio em construção onde foi registado o incidente. É visível uma grande presença policial no local, bem como de equipas médicas.

"Esta é uma situação assustadora para os habitantes de Auckland, nomeadamente para os que vão seguir este trajecto na quinta-feira para ir para o trabalho. Por favor, fiquem em casa, evitem viajar para o centro da cidade", disse o presidente da Câmara de Auckland, Wayne Brown, na rede social Twitter.

This is a scary situation for Aucklanders on their Thursday morning commute to work. Please stay at home, avoid travel into the city centre. — Mayor Wayne Brown (@MayorWayneBrown) July 19, 2023

O tiroteio aconteceu em Queen Street, uma das ruas movimentadas do centro da cidade, horas antes do jogo de abertura do torneio no estádio Eden Park, entre a Nova Zelândia e a Noruega, que não foi cancelado.

No entanto, a selecção italiana, instalada num hotel na zona, foi forçada a cancelar o seu treino desta quinta-feira por razões de segurança.