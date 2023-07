Esquema de empresas de produção de cogumelos leva a detenção

Um homem de 34 anos é suspeito de ter ludibriado várias pessoas num esquema de angariação de investidores para empresas franchisadas de produção de cogumelos, anunciou a Polícia Judiciária da Guarda.

Em comunicado, a Judiciária refere que o homem foi detido na sequência de investigações que decorriam desde 2022 e que permitiram esclarecer os contornos da burla qualificada e também de insolvência dolosa.

"O esquema consistia na angariação de investidores, para criação de empresas franchisadas a uma empresa constituída pelo suspeito, dedicada à produção de cogumelos, e incluía a promessa, nunca concretizada, de fornecimento de formação e de equipamentos", é explicado. Segundo as autoridades, com este esquema ou com a solicitação de investimento directo na sua empresa, terá ludibriado várias pessoas, tendo arrecadado ilegitimamente uma verba que até ao momento está contabilizada em cerca de 100 mil euros, declarando depois insolvência.

Foram realizadas buscas domiciliárias e não domiciliárias que levaram à apreensão de equipamentos informáticos e de documentação relacionada com a actividade ilícita. O detido foi levado às autoridades judiciárias competentes e foi-lhe aplicada a medida de coação de prestação de caução económica de 50 mil euros e de obrigação de entrega do passaporte.