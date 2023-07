Adão e Silva secunda Costa: “A preocupação essencial das pessoas são as condições de vida”

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, defende o primeiro-ministro, que foi acusado de desvalorizar as suspeitas de corrupção na Defesa, reiterando a linha de argumentação de António Costa: "A preocupação essencial das pessoas são as suas condições de vida.” Mas “isso não quer dizer que as pessoas, ao mesmo tempo, não façam uma leitura da democracia nas suas várias dimensões”, diz em entrevista ao programa Toma Partido, do PÚBLICO.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt