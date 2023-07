A cadela Ruby (e o dono) entregam comida a cães nas ruas do Brasil

Miguel Pereira de Souza e a sua cadela Ruby percorrem São Paulo, a metrópole do Brasil, numa motocicleta e com uma missão: entregar comida aos cães menos afortunados.

Os dois tornaram-se um fenómeno nas redes sociais, onde mostram a mais de 340 mil seguidores no TikTok os seus esforços para entregar comida a cães que precisam.

A dupla inseparável conheceu-se há nove anos, quando Souza, de 51 anos, encontrou Ruby magoada e sem casa debaixo do seu carro na cidade sul-americana.

Souza recorda vivamente (e emocionado) o dia em que encontrou Ruby e como começou a dedicar o seu tempo a procurar cães de rua com fome, como Ruby. “Eu disse: 'a partir de hoje, sempre que vir um cão com fome, vou dar comida'”, disse Souza, enquanto enxugava lágrimas. Uma vez, Souza publicou vídeos e imagens das entregas de comida a cães de rua nas redes sociais, e as doações começaram a chegar. “Tinha mais de 700 quilogramas de comida de cão na minha sala”, disse Souza, que tem o nome de Ruby tatuado no braço.

Foto REUTERS/LEONARDO BENASSATTO

“Já doámos mais de cinco toneladas de comida”, disse Souza que, há três anos, criou uma pequena iniciativa chamada serviço de entrega Ruby Fofa, que vende comida e petiscos de cão a moradores de São Paulo e usa os lucros para comprar comida para cães de rua.

A Ruby tem um capacete e uma mochila para as viagens de moto. Souza, que trabalha a entregar fast food, diz que nunca a forçou a andar de mota. “Ela salta sempre para o assento da mota. Ela quer ir sempre! Então levo-a em todas as entregas”, disse Souza.

Raja Vidya, residente de São Paulo, usa o serviço Ruby Fofa e diz que muitas pessoas abandonaram os cães depois da pandemia do covid-19. “Esta ajuda do Miguel, ao doar comida, água, tempo e a encorajar outros a doar, acho que é muito fixe”, disse ela. “Estou bastante orgulhosa por fazer parte disto, porque quando compramos na loja da Ruby, estamos a encorajar, estamos a ajudar as pessoas a doar mais e mais”.