Israel reconhece soberania de Marrocos sobre Sara Ocidental

Israel reconheceu a soberania marroquina sobre o território disputado do Sara Ocidental e está a considerar abrir um consulado no local, segundo um comunicado do Palácio Real de Marrocos.

A posição israelita, continua o comunicado, foi expressa numa carta do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ao Rei Mohammed VI.

Em 2020, o então Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu a soberania de Marrocos sobre o território em troca de uma melhoria das relações de Marrocos com Israel, o que aconteceu no ano seguinte, com um acordo na área da Defesa considerado histórico.

A Frente Polisário reivindica um Estado independente no Sara Ocidental, e Marrocos tem controlo do território mas pouco reconhecimento internacional desde o fim do domínio espanhol da região em 1975.

A posição "clara" de Israel faz, no entanto, parte de uma movimentação de países a favor de Rabat, depois de Washington, Madrid e outras capitais europeias apoiarem o plano de autonomia para o território, segundo afirmou um responsável governamental à Reuters.

A posição israelita “será enviada às Nações Unidas, organizações regionais e internacionais, assim como a todos os Estados com quem Israel tem relações diplomáticas”, diz a carta, citada na comunicação do palácio real.

Israel considera ainda, com parte deste reconhecimento, abrir um consulado na cidade de Dakhla.