Casa do fundador dos Jogos Olímpicos modernos abre a hóspedes por uma noite

Terá sido no Château de Mirville que o jovem Pierre de Coubertin terá descoberto a sua paixão pelo desporto que, mais tarde, o haveria de inspirar “a renovar e reavivar os Jogos Olímpicos tal como são conhecidos hoje”, com a fundação do Comité Olímpico Internacional em 1894 e a realização das primeiras olimpíadas modernas dois anos depois.

Agora, a mansão do século XVI abre a hóspedes – mas apenas por uma noite: 24 de Julho, por 24 euros, para duas pessoas. A disputa pela reserva abre esta terça-feira, às 17h, no site da Airbnb. Os hóspedes ficarão alojados no “antigo escritório privado de Coubertin”, entretanto “transformado numa suíte desportiva que presta homenagem ao legado do château na história dos Jogos Olímpicos modernos”, anuncia a empresa em comunicado.

A plataforma de reserva de estadias de curta duração é “o patrocinador oficial do Revezamento da Tocha Olímpica e Paralímpica” e, “para celebrar”, abre as portas do edifício histórico, localizado “numa das paragens icónicas da rota da tocha olímpica” para “uma estadia única”, “em honra de Paris 2024”, cidade que acolhe a próxima edição dos Jogos Olímpicos.

Jacques de Navacelle, sobrinho-neto de Pierre de Coubertin, será o anfitrião da estadia e guiará “uma visita privada a toda a propriedade”, durante a qual “partilhará histórias sobre a forma como o castelo inspirou o seu ilustre antepassado”, acrescenta a Airbnb em comunicado.

A experiência no château, localizado no vale de Pays de Caux, na Normandia, inclui ainda “a oportunidade de jogar com a tenista profissional francesa n.º1 Caroline García onde foi disputada uma das primeiras partidas de ténis sobre relva em França”, um “passeio no lago onde Coubertin desenvolveu o seu gosto pelo remo, seguido de um piquenique de iguarias francesas numa ponte flutuante especialmente construída para o efeito”, e o “acesso exclusivo a objectos históricos como o Manifesto Olímpico de Coubertin de 1892” com “os esboços originais dos anéis simbólicos dos Jogos Olímpicos”, entre outros.

“Os hóspedes podem solicitar a reserva desta estadia de uma noite a 18 de Julho de 2023, a partir das 17h”, sendo que a estadia terá lugar a 26 de Julho, com um preço de 24 euros, “mais impostos e taxas”. A “ocupação máxima é de duas pessoas” e “os hóspedes são responsáveis pelo seu próprio transporte de e para o château de Mirville”, informa a empresa.