Aragon, Canetti, Saramago

Uma jóia erótica de Aragon, a reedição de um dos romances-emblema do século XX e Saramago quando passam 25 anos sobre a atribuição do Prémio Nobel ao autor de Memorial do Convento.

O culto da novidade é tão consubstancial ao consumismo literário e tão necessário ao funcionamento da máquina editorial-industrial que as reedições tendem a ser menosprezadas ou simplesmente silenciadas. E, no entanto, há reedições que. Estas duas, por exemplo: A Cona de Irène e Auto-de-Fé.

A Cona de Irène

Autoria: Louis Aragon

Trad.: Isabel Ferreira da Silva

Edição: Guerra & Paz

104 págs.; 13,00 €

(já nas livrarias)

A primeira é uma jóia erótica de Aragon, um hino à “fenda húmida e doce”, ao “querido abismo vertiginoso”. Se a primeira edição francesa, em 1928, foi publicada anónima e clandestinamente, meio século depois a novela tornara-se “clássica”. A primeira edição portuguesa foi feita em 1984 pela incontornável & Etc., com tradução de Aníbal Fernandes. Já nem nos mais selectos e exigentes alfarrabistas se encontra.

Auto-de-Fé

Autoria: Elias Canetti

Trad.: Luís de Almeida Campos

Edição: Cavalo de Ferro

560 págs., 24,95 €

(já nas livrarias)

A segunda vem repor em circulação uma tradução de Luís de Almeida Campos que tem vindo a ser sucessivamente reeditada desde que a Livros do Brasil a publicou pela primeira vez há 60 anos. E ainda bem que é assim, pois o livro de Canetti (Nobel da Literatura em 1981) é um dos romances-emblema do século XX e a edição anterior da Cavalo de Ferro, feita em 2011, já não se encontrava disponível nas livrarias.

José Saramago: A Lucidez da Escrita

Autoria: Vários (organização de Carlos Nogueira)

Edição: Tinta-da-China

408 págs.; 17,90 €

(depois de amanhã nas livrarias)

O livro sobre Saramago é uma novidade. Tanto mais oportuna, quanto passam agora 25 anos sobre a atribuição do Prémio Nobel ao autor de Memorial do Convento. Trata-se do terceiro volume que o director científico da Cátedra José Saramago da Universidade de Vigo organiza para a Tinta-da-China, sendo os anteriores os seguintes: José Saramago: A Escrita Infinita e José Saramago: A Literatura e o Mal, ambos publicados em 2022.

É de forma entusiástica que Carlos Nogueira encerra o seu prefácio ao presente volume: “Estamos com Saramago e a lucidez da sua escrita, surpreendemo‑nos perante o homem‑escritor que foi capaz de conciliar exigência moral, literatura sublime e ação pública a um nível raro ou mesmo único em toda a história da Humanidade. Os capítulos deste livro oferecem‑nos olhares renovados sobre o pensamento, a escrita e a acção de José Saramago, e estimulam‑nos a participar não só nos debates e nos desafios públicos mas também nos casos mais comuns da nossa vida de todos os dias.”

E diz ainda que “os capítulos deste livro lêem Saramago em profundidade, às vezes com uma novidade que se percebe pela simples leitura do início ou mesmo apenas do título”. Confirmem, por favor, com estes exemplos: “Romance em preto e branco: intermidialidade e propaganda em O Ano da Morte de Ricardo Reis”, por Sara Grünhagen; “Narrare ex auditu: a escrita de ouvido em História do Cerco de Lisboa”, por Paulo Alexandre Pereira; “Podia lá faltar o cão”, por José Manuel Mendes.