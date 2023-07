Fotografar Guimarães vale prémio de mil euros

As inscrições para o concurso Guimarães: Expedição Fotográfica - Prémio Martins Sarmento estão abertas até ao final de Outubro.

A Sociedade Martins Sarmento lançou a quarta edição do concurso de fotografia Guimarães: Expedição Fotográfica - Prémio Martins Sarmento, iniciativa que pretende "estimular novas visões e revelações" sobre a cidade e o concelho nas mais variadas perspectivas e "sem quaisquer limitações quanto ao objecto". Será uma vez mais uma "oportunidade de homenagear Francisco Martins Sarmento (1833-1899) como pioneiro da fotografia", escreve a organização em comunicado.

Trata-se de um concurso de inscrição gratuita e prémios monetários para as três melhores fotografias (mil euros para o primeiro classificado, 500 para o segundo e 250 para o terceiro) e está aberto a fotógrafos amadores e profissionais de todas as nacionalidades, com mais de 16 anos, a título individual.

O dossier de candidatura deve ser enviado por correio electrónico (via WeTransfer ou similares, caso se justifique), correio normal registado até 31 de Outubro de 2023 (23h59 por email ou data carimbo do correio) ou presencialmente, para a seguinte morada: Sociedade Martins Sarmento, Rua Paio Galvão, Guimarães.

Entre todos os candidatos, a Secção de Fotografia do Cineclube de Guimarães irá seleccionar um trabalho ao qual será atribuído um prémio especial.

O regulamento do concurso e outras Informações podem ser consultados nesta página.