Montenegro desdobra-se em eventos no Verão, mas aposta tudo nas regionais da Madeira

Líder social-democrata vai estar presente nas festas do Chão da Lagoa e do Pontal, e na Universidade de Verão do partido, que é a rentrée oficial do PSD.

O presidente social-democrata tem uma agenda recheada de eventos e compromissos nos próximos tempos. Depois de um ano à frente do PSD em que procurou afirmar-se como líder da oposição, Luís Montenegro tem um calendário pesado para cumprir: eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, marcadas para 24 de Setembro, a festa anual do partido no Chão da Lagoa, nos arredores do Funchal, a tradicional Festa do Pontal, na Quarteira, e ainda a Universidade de Verão social-democrata, que assinala a rentrée oficial do partido,

A visita do Papa Francisco no início do próximo mês também consta da agenda do líder social-democrata, que já guardou os dias 2 e 6 de Agosto para estar presente na Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Por estes dias, Montenegro visitou a sede da JMJ, em Lisboa, e foi convidado pelo presidente da Fundação da Jornada Mundial de Juventude, D. Américo Aguiar, para estar presente na recepção oficial do Papa Francisco e assistirá à missa que o Santo Padre celebrará no final da Jornada.

Antes de mergulhar nas iniciativas de Verão do partido, Luís Montenegro, que não é deputado, tem de preparar o debate do estado da nação, que vai decorrer no dia 20 de Julho. Depois deste debate, o Presidente da República deverá convocar o Conselho de Estado para o dia 21. Já esta sexta-feira, dia 14, e na próxima segunda-feira, dia 17, os líderes partidários vão ser chamados a Belém para audiências regulares sobre a situação política e económica. Luís Montenegro irá a Belém na segunda-feira.

Depois de uma semana dedicada ao tema da saúde, que incluiu visitas do líder social-democrata a hospitais e centros de saúde, o PSD tem agendado para a manhã deste sábado, em Serralves, na cidade do Porto, uma reunião do Conselho Estratégico Nacional (CEN), que é coordenado por Pedro Duarte. Trata-se de uma reunião de todos os coordenadores do CEN, órgão que tem por objectivo apoiar a direcção nacional do PSD, através da preparação de ideias e propostas políticas para o futuro do país.

Um mês antes das eleições regionais da Madeira, o PSD realiza, a 23 de Julho, a festa anual do partido no Chão da Lagoa, nos arredores do Funchal, que deverá contar com a presença de 40 mil pessoas, de acordo com as previsões do secretário-geral do PSD-Madeira, José Prada. O responsável social-democrata salientou que a forte participação da população levou a organização a garantir "melhores condições no recinto e um programa de animação musical reforçado".

Ao que o PÚBLICO apurou, Luís Montenegro aproveitará a deslocação à festa do Chão da Lagoa para ficar uns dias no arquipélago, no âmbito da iniciativa Sentir Portugal, porque há eleições regionais em Setembro. As eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira são o primeiro combate de Luís Montenegro como líder do partido, enfrentando em 2024 o teste das eleições europeias.

Antes da tradicional Festa do Pontal (19.ª edição), prevista para 14 de Agosto, Montenegro tem agendado um encontro com as comunidades e, além do Sentir Portugal na Madeira, haverá um outro, pós-Pontal, que ao que tudo indica deverá realizar-se em Bragança, também em Agosto.

Há uma outra iniciativa à qual Luís Montenegro se vai juntar: a Universidade de Verão, uma iniciativa conjunta promovida por PSD, JSD, Instituto Francisco Sá Carneiro e PPE, que decorrerá entre 28 de Agosto e 3 de Setembro.

As candidaturas estão abertas aos militantes da JSD, a jovens quadros do PSD e a independentes que, nas autarquias locais, no movimento estudantil ou em qualquer outra actividade de intervenção social, tenham estreitado esforços com o PSD, preferencialmente no escalão etário entre os 18 e os 30 anos.

Com tantos compromissos em agenda, é difícil que o presidente do PSD consiga espaço para desfrutar de uns dias de férias em pleno Verão.