Um ano de Montenegro entre propostas avulsas e um programa “deliberadamente” a “zero”

Um ano passou desde 28 de Maio de 2022: noite em que Luís Montenegro foi eleito líder do PSD. Em termos de políticas concretas, deste ano destaca-se o programa de emergência social, a proposta de revisão constitucional, o programa de atracção de imigrantes e o programa “Novo Caminho” para combater a crise da habitação. Mas são propostas avulsas, já que o programa eleitoral do PSD está “deliberadamente” a "zero", embora se admita que, em caso de “emergência”, poderá ficar pronto “em 15 dias”. Em termos políticos, Montenegro ainda não disse, ipsis verbis, que afasta o Chega para possíveis soluções governativas — apenas sugeriu. E nas sondagens, apesar da subida desde que tomou o leme, está taco a taco com o PS.

