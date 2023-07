Parlamento Europeu enfrenta acção judicial por cortes no fundo voluntário de pensões dos deputados

Os pagamentos do controverso fundo voluntário de pensões do Parlamento Europeu estão a ser reduzidos para metade. Os beneficiários lesados querem agora a intervenção do Tribunal de Justiça Europeu.

Os beneficiários de um luxuoso fundo de pensões complementar utilizado por centenas de políticos estão a preparar-se para uma batalha judicial com o Parlamento Europeu. Os membros do fundo estão a preparar uma acção judicial colectiva contra a decisão da instituição, tomada no mês passado, de cortar os pagamentos do esquema, num esforço para evitar uma falência iminente e uma crítica pública crescente.