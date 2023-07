Deputados e primeiro-ministro do Kosovo envolvem-se em rixa no parlamento

Rixa começou depois de um debate aceso sobre chamada divulgada por órgão de comunicação, na qual a presidente do partido de Albin Kurti falava com um ex-deputado procurado pelas autoridades do Kosovo.

Esta quinta-feira, no parlamento do Kosovo, vários deputados envolveram-se numa rixa e um deles chegou mesmo a atirar água ao primeiro-ministro. O caos começou depois de três dias de aceso debate público entre um membro do partido em funções e um responsável da maioria sérvia do Norte sobre uma conversa de áudio publicada num órgão de comunicação social online.

A oposição do Kosovo tem criticado, desde há muito tempo, a gestão do primeiro-ministro nacionalista, Albin Kurti, das tensões no Norte, que têm deteriorado as relações com os Estados Unidos e a União Europeia.

A comoção no Norte intensificou-se, mais recentemente, desde que autarcas albaneses tomaram posse no Norte do Kosovo nas eleições de Abril. Os sérvios boicotaram estas eleições, pedindo a implementação de um acordo para conseguirem maior autonomia. Os albaneses étnicos representam 90% da população do Kosovo, enquanto os sérvios são cerca de 5%.

Esta quinta-feira, um vídeo do interior do parlamento mostrou um deputado do partido da oposição MP a atirar água a Kurti e ao seu vice. A briga cresceu quando outros deputados da oposição e da coligação do governo se aproximaram do pódio onde os ministros se sentam. Os deputados de ambos os lados atacaram-se mutuamente até a polícia intervir.

O debate incidia sobre o áudio de uma conversa publicada na publicação online Nacionale, esta semana, entre a presidente do partido de Kurti, Mimoza Kusari-Lilla, e o então deputado sérvio, Slavko Simic. A conversa foi gravada em Junho de 2022.

No áudio, é possível ouvir-se Kusari a dizer que já tinha falado ao telefone com um responsável de etnia sérvia, Milan Radojcic, que foi sancionado pelo governo norte-americano por crime organizado e corrupção. Radojcic também é procurado pelas autoridades do Kosovo

“Isto que aconteceu no parlamento do Kosovo é inaceitável e o uso de violência é punível”, disse o presidente da Assembleia da República do Kosovo, Glauk Konjufca, e ordenou a interrupção da sessão por duas horas.

Esta quarta-feira, Kurti disse que tinha acordado com a União Europeia diminuir a presença policial no Norte e tomar mais medidas para diminuir a tensão. A NATO disse que 93 dos seus soldados de paz ficaram feridos nos confrontos com os protestantes sérvio, alguns dos quais com gravidade, a 29 de Maio. Médicos no Norte indicaram que 52 sérvios também ficaram feridos.