Autocarros da JMJ ficarão estacionados na Alta de Lisboa, Parque Tejo e Algés

A organização da Jornada Mundial da Juventude 2023 está a trabalhar num cenário em que se prevê a necessidade máxima de estacionar sete mil autocarros que transportarão peregrinos. E os sítios escolhidos para os aparcar estarão localizados, sobretudo, em três principais locais: Alta de Lisboa, Parque Tejo e Algés. A informação foi anunciada, esta sexta-feira, pelo comité organizador da JMJ, durante a apresentação dos planos de mobilidade e segurança do evento. “A 18 de dias do início, queria deixar uma palavra de serenidade e deixar a garantia de que estamos prontos”, afirmou Ana Catarina Mendes, ministra dos Assuntos Parlamentares, no arranque da conferência de imprensa.

Ao nível das medidas de segurança, foi garantida a criação de quatro zonas de exclusão aérea entre as regiões de Lisboa e Fátima, onde o papa Francisco presidirá a celebrações religiosas, e haverá 23 aeródromos situados nessas áreas que estarão sujeitos a restrições de circulação. Falando sobre a reposição dos controlos fronteiriços, Paulo Vizeu Pinheiro, secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, diz que a verificação documental se orientará por um princípio de flexibilidade, sendo “aleatório e direccionado em função da análise de risco”.

Em relação aos parques de estacionamento dos autocarros, assunto que muita curiosidade e especulação tem gerado ao longo das últimas semanas, a grande novidade é a revelação da localização de duas novas grandes localizações. Ambos estão a ser construídos neste momento. O maior será na zona ribeirinha do Parque Tejo, no concelho de Loures, numa área contígua ao recinto da JMJ, conhecida como Campo da Graça. É a norte dessa área que ficarão estacionados cerca de mil veículos de transporte colectivo. Noutra zona, na Alta de Lisboa, existirão 840 lugares espalhados por quatro lotes.