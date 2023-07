Estádio do Jamor tem “marcas do seu tempo” mas quer dar um “grande salto”

Inaugurado a 10 de Junho de 1944, o Estádio Nacional do Jamor representa um “espaço de memórias políticas e culturais”, segundo o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira. Com o passar do tempo e apesar do investimento nas infra-estruturas desportivas de Oeiras, o Estádio do Jamor "não acompanhou a modernização do município", referiu o primeiro-ministro, António Costa. Já a ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, disse que foi dado o primeiro passo de "uma corrida com muitos obstáculos".

O protocolo assinado esta sexta-feira entre as Federações Portuguesas de Atletismo (FPA), Futebol (FPF) e Rugby (FPR), com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) e a Câmara de Oeiras, visa a dinamização e requalificação do Estádio do Jamor.

Tratando-se de uma "obra emblemática do ponto de vista arquitectónico" com "marcas do seu tempo", chega o momento de proceder à sua revitalização como "uma forma de prestarmos homenagem ao esforço que as federações, os atletas, os clubes e as famílias fazem pela promoção do desporto", assumiu o primeiro-ministro português.

Será lançado um concurso de propostas das federações envolvidas, que vão assumir o financiamento de um projecto de reabilitação do estádio de que fazem usufruto diariamente com milhares de atletas. A futura avaliação das ideias e decisão do projecto final ficarão à responsabilidade do IPDJ e do DGPC.

Para o presidente da FPA, esta é a oportunidade de dar “um grande salto” com um projecto comum, que resulta do espírito colaborativo entre as modalidades signatárias, o poder político e a sociedade.

A iniciativa, manifestou a ministra Ana Catarina Mendes, vai permitir construir "um futuro cada vez mais inclusivo" para o desporto, já que "só ele consegue ser transversal a todos os sectores da sociedade, derrubando barreiras e aproximando comunidades".

O primeiro-ministro, António Costa, encerrou a sessão recordando que este é "o único estádio partilhado por todo o país e por todos os portugueses" e que simboliza o conjunto de todas as modalidades desportivas. A cerimónia teve lugar na Tribuna de Honra do estádio e foi presidida pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, pelo presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, entre outras entidades.

Não foram divulgadas datas para a conclusão da análise das propostas, nem o valor do investimento atribuído ao projecto de recuperação.