Caso da morte de Jéssica: MP pede pena máxima para a mãe e outros três acusados

O Ministério Público (MP) pediu esta quinta-feira 25 anos de prisão para a mãe e outros três acusados no caso da morte de Jéssica Biscaia, a menina de três anos que morreu no ano passado em Setúbal, vítima de maus-tratos. “Em 36 anos de serviço nunca vimos nada igual. Os arguidos agiram de forma cobarde contra uma criança indefesa. Não vislumbramos nada que possa atenuar. Regista-se uma total ausência de arrependimento por parte de todos os arguidos. O alheamento que demonstraram foi chocante para nós.”, sintetizou a procuradora do MP.

Nas alegações finais do julgamento, que está a decorrer no Tribunal de Setúbal, a magistrada do MP considerou provados os crimes de homicídio qualificado e de ofensas à integridade física agravada praticados em co-autoria pelos arguidos Ana Pinto, Esmeralda e Justo Montes. “Cremos inexistirem dúvidas da responsabilidade de cada um destes arguidos”, afirmou.

A participação de Esmeralda Montes surge nos autos “de forma esmagadora”, apesar do silêncio a que esta se remeteu, acrescentou a magistrada que apontou uma omissão partilhada por todos os arguidos, a de não fazer cessar as agressões, o que permitiria igualmente a condenação por homicídio.

O MP considerou provada a generalidade dos pontos da acusação, através dos vários meios de prova, considerando de “suma importância” o relatório da autopsia e as declarações do perito de medicina legal em tribunal.

“O senhor perito foi muito assertivo quanto às causas da morte”, disse. “Jéssica foi selvaticamente agredida com várias pancadas, violentamente abanada e atirada contra uma superfície dura, parede ou chão”, recordou. “Estamos inequivocamente perante um homicídio doloso”, concluiu a magistrada.

E apontou como autores das agressões, os três arguidos da família Montes, Ana Pinto, Esmeralda Montes e Justo Montes. “Estando Jéssica retida na casa da família Montes, desde que foi entregue pela mãe até que lhe foi devolvida, só estes e mais ninguém poderiam ter provocado tais lesões”, atirou a procuradora.

Sobre a mãe da criança, o Ministério Público começou logo por censurar a postura em tribunal.

“Inês Sanches perdeu a sua última oportunidade de trazer alguma luz sobre o que foi o último período de vida da sua filha”. Da parte de Inês Sanches, a procuradora disse que era esperado que “pelo menos em audiência, falasse com verdade”, afinal

A magistrada referiu que mesmo que Inês não tivesse especiais conhecimentos apercebia-se de que a filha estava a morrer. “Os sinais que apresentava alarmavam qualquer mãe”, disse.

“Em 36 anos de serviço nunca vimos nada igual. Os arguidos agiram de forma cobarde contra uma criança indefesa. Não vislumbramos nada que possa atenuar. Regista-se uma total ausência de arrependimento por parte de todos os arguidos. O alheamento que demonstraram foi chocante para nós" Procurado do Ministério Público

Nas alegações do MP, são dados como não provados os crimes de rapto, coacção e de violação de que Ana Pinto e Esmeralda Montes estavam acusadas. Os crimes de violação e de tráfico de droga de que Eduardo Montes era acusado também foram considerados não provados.

A magistrada do MP referiu ainda que “os depoimentos dos arguidos, de um modo geral, não merecem credibilidade por contrariem as regras da experiencia” e que as agressões infligidas a Jéssica provocaram à menina “dores atrozes”. A procuradora apontou os “requintes de crueldade” evidentes nas “cobardes agressões” de que a criança foi vítima.