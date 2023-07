Hospital no Bombarral é uma “decisão desastrosa e uma insensatez política”

Numa Assembleia Municipal extraordinária com cerca de 600 pessoas, Caldas da Rainha declarou guerra ao ministro Manuel Pizarro, com todos os partidos a defender o novo hospital do Oeste no concelho.

A decisão anunciada pelo ministro da Saúde, no passado dia 27 de Junho, de localizar o futuro Hospital do Oeste na Quinta do Falcão, no Bombarral, criou uma rara unanimidade de repúdio entre todas as forças políticas das Caldas da Rainha e em grande parte da população que aderiu de imediato à proposta da Câmara para lutar pela construção daquela infra-estrutura no concelho.