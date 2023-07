Milan Kundera, o romancista mais europeu

Para Kundera, a Europa é um continente metafísico e o romance uma das suas supremas invenções, através do qual ela exprimiu o primado de um espírito crítico capaz do riso e da mais grave seriedade

Quando, em 1984, saiu em França o romance de Milan Kundera que mais contribuiu para o seu sucesso internacional, A Insustentável Leveza do Ser, procurava-se com grande afã encontrar na ficção narrativa de novos autores características que retomavam, às vezes sob a forma de citação irónica e consciente da sua artificialidade, formas narrativas que seguiam as convenções herdadas do romance do século XIX na construção de uma história, do enredo.