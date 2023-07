Perdão da Jornada Mundial da Juventude: Rui Pinto pode beneficiar de amnistia em mais de 80 crimes

A leitura do acórdão do processo Football Leaks, marcada para esta quinta-feira, dia 13 de Julho, foi adiada.

Mais de 80 dos crimes pelos quais Rui Pinto está a ser julgado no processo Football Leaks podem vir a ser amnistiados. Em causa está o facto de o pirata informático poder beneficiar do regime de amnistia e perdão de penas aplicável aos delitos praticados por jovens entre os 16 e os 30 anos até às 00h00 de dia 19 de Junho de 2023, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, evento que terá início no próximo dia 1 Agosto e que conta com a presença do Papa Francisco.

Por causa disso, a leitura do acórdão do Football Leaks, marcada para esta quinta-feira foi adiada, informou o Conselho Superior da Magistratura em comunicado.

De acordo com o despacho da juíza Margarida Alves, que preside ao colectivo que está a julgar o hacker, atenta a sua idade à data da prática dos factos, Rui Pinto encontra-se abrangido pelo âmbito de aplicação do perdão, cuja respectiva lei ainda não está publicada. Mas pelo que dela se sabe, explica a magistrada, prevê-se que venham a ser amnistiadas todas as infracções penais cuja moldura penal não seja superior a um ano de prisão ou a 120 dias de multa. Ficam de fora desta amnistia os crimes de extorsão e do foro da cibercriminalidade, pelos quais o pirata informático também responde.

“Constata-se, assim, que se encontra iminente a entrada em vigor de uma lei que irá colidir com a apreciação que cumpre fazer da responsabilidade criminal do arguido Rui Pinto relativamente a alguns dos crimes pelos quais se encontra pronunciado nos presentes autos, nomeadamente o crime de violação de correspondência e o crime de acesso indevido que, nas suas formas simples, são punidos precisamente com uma pena de prisão até um ano ou com pena de multa”, escreve a juíza. Dos 90 crimes pelos quais o pirata informático está acusado, 68 são de acesso indevido e 14 de violação de correspondência. Sobram oito que podem eventualmente vir ainda a ser alvo de punição: acesso ilegítimo, sabotagem informática e tentativa de extorsão, sendo este último o mais grave de todos, com uma moldura penal até cinco anos de cadeia.

A alegada actividade criminal de Rui Pinto terá sido realizada maioritariamente na Hungria, com início de denúncias no ano de 2015. Tinha, à altura, apenas 26 anos, bem abaixo do limite de 30 estipulado para esta amnistia. Mas só em 2019 seria detido, no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção europeu.

O pirata informático admitiu em tribunal em Outubro passado ter tentado extorquir dinheiro ao fundo investimento Doyen, entidade ligada ao mundo do futebol e à venda de passes de jogadores. Em troca de um pagamento por alegada consultoria informática – chegou a reclamar entre meio milhão e um milhão, verba que mais tarde faria descer para os 125 mil euros pagos ao longo de cinco anos –, o hacker comprometeu-se a parar de divulgar online documentos confidenciais e comprometedores para o fundo de investimento. Acabou, porém, por desistir do negócio.

"Mostrar-se-ia inútil e contrário à estabilidade inerente às decisões judiciais a prolação de um acórdão que de seguida, dias depois, pudesse ter que vir a ser alterado, mediante marcação de audiência para eventual reformulação de cúmulo jurídico, por conta de uma eventual extinção da responsabilidade criminal do arguido relativamente a alguns crimes”, explica a juíza Margarida Alves.

Decisão judicial adiada para 31 de Julho

A leitura de acórdão foi adiada para o próximo dia 31 de Julho de 2023, pelas 14h30, caso a lei da amnistia entre em vigor até ao dia 28 de Julho de 2023. Se tal não suceder, Rui Pinto conhecerá o seu destino só a 11 de Setembro próximo.

A lei da amnistia e do perdão de penas tem levantado dúvidas de constitucionalidade entre vários especialistas. Em causa está o facto de serem apenas amnistiadas ou verem as suas penas perdoadas as pessoas com menos de 30 anos, o que pode configurar uma discriminação em função da idade e, por essa via, uma violação do princípio da igualdade previsto no artigo 13.º da Constituição da República. O Governo justifica a definição dos 30 anos por ser a idade-limite da Jornada Mundial de Juventude, considerando que se “justifica moldar as medidas de clemência a adoptar à realidade humana a que a mesma se destina”.

Esse aspecto é criticado por constitucionalistas como Jorge Bacelar Gouveia, Teresa Violante ou Paulo Otero, e está também sublinhado pelo parecer do Ministério Público enviado à Assembleia da República e até mesmo na nota de admissibilidade elaborada pelos serviços jurídicos do Parlamento. Esta última mereceu um despacho do presidente da Assembleia da República no qual Augusto Santos Silva chama a atenção para as “observações” ali contidas, sublinhando que “devem ser consideradas no decurso do processo legislativo".

O Ministério Público considera que a proposta do Governo “cria uma efectiva diferenciação entre as pessoas penalmente imputáveis em função da idade à data da prática de um facto ilícito típico, ainda que o tipo de ilícito cometido tenha sido o mesmo”.

“A proposta de lei não contém outro fundamento que legitime a sua aplicação e abrangência a uma concreta faixa etária da população, podendo consubstanciar uma fracturante divisão social e eventual discriminação em razão da idade”, lê-se no seu parecer, que por isso recomenda “uma aturada e aprofundada reflexão sobre a sua eventual conformidade” com o princípio da igualdade.