Buscas em terra e na praia para encontrar jovem de 22 anos desaparecido em Esmoriz

O Comando Territorial da GNR de Aveiro, os bombeiros e a Polícia Marítima estão a realizar buscas em Esmoriz para tentar encontrar um jovem de 22 anos, oriundo de Guimarães, que está desaparecido desde domingo de manhã.

O desaparecimento do jovem, da freguesia da Costa, em Guimarães, foi reportado à PSP daquela localidade, por familiares, na segunda-feira, confirmou fonte do Comando Distrital da PSP de Braga. Já na manhã desta terça-feira, a PSP enviou à GNR de Aveiro “um pedido de localização celular”, já que a “zona de referenciação” para o desaparecimento era Esmoriz, referiu fonte desta força de segurança.

Desde essa altura que se iniciou “uma série de diligências”, com inquirição de pessoas e buscas realizadas em terra, pela GNR e os bombeiros, e também na praia, pela Polícia Marítima.

O jovem terá assistido ao Festival Sound Wave, em Esmoriz, no sábado, e terá sido visto pela última vez no domingo de manhã, no recinto do evento. Desde segunda-feira que se têm sucedido os apelos, nas redes sociais, para o tentar encontrar.

A GNR diz que, por enquanto, não tem qualquer indicação sobre o que poderá ter acontecido ao jovem, mas adianta que, de momento, “nada indicia que tenha havido um crime”. O objectivo, garante a mesma fonte, “é encontrar a pessoa com vida”.