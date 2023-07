Jesus Quisto: a banda “a brincar” que dá concertos a sério

Silêncio que se vai cantar o fado. Aliás: silêncio que quem vai cantar agora, no palco Café Fado do Nos Alive, são os Jesus Quisto.

Talvez silêncio não seja a palavra certa para caracterizar este concerto até porque, fora os fãs mais astutos que deixaram o cabeça de cartaz do palco principal Sam Smith a meio e chegaram cedo, a maioria das pessoas que veio para os ver acabou por ter de se contentar com a vista do lado de fora. É mais uma prova do sucesso de Jesus Quisto, a banda fictícia da série Pôr-do-Sol, transmitida pela RTP, que esgotou o Coliseu dos Recreios em Abril e quase repetia a proeza no Porto, depois de ter passado por um igualmente lotadíssimo Maria Matos em Agosto de 2022.

O segredo parece simples: as letras, da autoria de Rui Melo, Henrique Cardoso Dias e Manuel Pureza, são simples e orelhudas e as performances encenadas – os actores não tocam realmente os instrumentos e abusam do “Best of Playbacks” – são perfeitamente assumidas, não fosse Pôr-do-Sol uma paródia ao formato e aos clichés habituais de uma telenovela, confessa o actor Cristóvão Campos ao P3, momentos antes do concerto de sábado, 8 de Julho.

As plataformas de streaming corroboram o sucesso: os dois EP (Hits My Nice e Typical Sounds of Nice) somam milhares de reproduções no Spotify.

E que mais tem um concerto de Jesus Quisto para além de um inglês macarrónico que põe qualquer fã a cantar Beavers in Loves como se da mais linda balada de amor se tratasse? Tem fãs fervorosos que sabem as letras de trás para a frente e que fazem questão de aparecer vestidos a rigor com as t-shirts vendidas na Forevers and Evers, loja online (encontra-se encerrada) criada por uma fã, Telma Tavares, a designer que, alinhada com a responsável gráfica da série, quis trazer os memes do Twitter e frases como “Santas tardes, classe operária!” para o mundo real. E são essas t-shirts pretas estilizadas que vão compondo a plateia.

O conforto de ver tão devotos fãs, vestidos a rigor, na fila da frente pode dar a falsa sensação de que isto de actuar daqui para a frente é “peanuts”, mas Cristóvão admite que ainda sente um “nervoso miudinho” antes de entrar em palco, apesar de irem sempre prontos “para partir tudo”, garante o actor e guitarrista do grupo.

O futuro da banda ainda não tem destino certo, mas para já passa por encabeçar um arraial em Lisboa, no dia 13 de Julho, a partir das 19h, no Jardim do Torel, para a promoção do filme Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó, que se estreia nos cinemas a 3 de Agosto.

No arraial, para além dos Jesus Quisto, estão também previstas actuações de Toy e Turb'o Baile. Os fãs podem contar ainda com a presença do elenco, um bar de shots, sardinhas, um altar a São Cajó e um concurso de escaldões.

Os bilhetes a 10 euros já esgotaram, mas ainda há entradas à venda por 15 euros, que revertem para as Aldeias SMS, projecto que "ensina os velhinhos a mandar mensagens".