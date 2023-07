Governo endurece regras de protecção para evitar novas BSports

Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto apresentou ao Conselho Nacional do Desporto as medidas prometidas para o acolhimento de crianças e jovens vindos de fora da União Europeia.

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, assegurou em recente entrevista ao PÚBLICO que o Governo adoptaria medidas concretas para regular e escrutinar negócios como o que esteve na base do escândalo da academia BSports - configurando eventual rede de tráfico de seres humanos -, empresa que actuava sob a capa do desporto com promessas falsas a cidadãos não nacionais de países da União Europeia.