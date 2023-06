Governo quer impor “visto desportivo provisório” e contrato de trabalho para atletas

No rescaldo da polémica com a Bsports, o Governo está a delinear medidas para apertar as regras do funcionamento do negócio das academias desportivas, mas também a fiscalização sobre clubes e jogadores estrangeiros. Criar vistos desportivos à chegada dos jogadores, obrigar à existência de contrato de trabalho e a comunicação dos interesses empresariais dos dirigentes são algumas medidas em cima da mesa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt