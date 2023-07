Caster Semenya ganha recurso no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

É mais um capítulo na longa saga que tem vivido Caster Semenya, mas um capítulo importante. A atleta sul-africana viu o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) dar-lhe razão ao considerar que tem sido alvo de discriminação, depois de ter sido forçada a baixar os níveis de testosterona para poder continuar a competir.

A dupla campeã olímpica dos 800 metros nasceu, há 32 anos, com distúrbios de desenvolvimento sexual (DDS) e não tem sido autorizada a competir em provas entre os 400m e os 1500m sem ter de tomar medicamentos que reduzem os níveis de testosterona.

Na passada quinta-feira, e de acordo com a BBC Sport, o TEDH decidiu a favor de Caster Semenya, que desde 2018 tem travado uma longa batalha com a World Athletics (a federação internacional de atletismo). A atleta perdeu duas acções judiciais que procuravam reverter o teor da decisão de a proibir de competir nestes termos, mas desta vez a maré mudou.

O processo movido no TEDH teve como alvo o Estado da Suíça, por não ter protegido devidamente os direitos de Semenya, e remonta a uma decisão tomada no Supremo Tribunal suíço, há três anos. Na decisão publicada nesta terça-feira, com uma votação de 4-3 pelo corpo de juízes, é dada razão à atleta.

"O tribunal concluiu que à demandante não foram dadas garantias institucionais e procedimentais suficientes na Suíça, para lhe permitir que as suas queixas fossem devidamente analisadas, especialmente porque as suas queixas se prendiam com alegações consubstanciadas e credíveis de discriminação, em resultado dos elevados níveis de testosterona provocados por distúrbios no desenvolvimento sexual", aponta a decisão dos TEDH, citada pela BBC Sport.

No centro da argumentação da sul-africana está o entendimento de que tomar esta medicação poderia colocar em risco a sua saúde e que este regulamento lhe negava a ela, e a atletas com a mesma condição, o direito de contarem com as suas aptidões naturais. De resto, foi à luz deste regulamento que não pôde defender o título olímpico dos 800m, em Tóquio.

A World Athletics já reagiu à decisão, sublinhando, através do site oficial, que foi muito dividida e que teve como alvo o Estado suíço, mantendo o entendimento inicial: "Continuamos a defender que este regulamento é um meio necessário, razoável e proporcional de defender a competição na categoria feminina, como o Tribunal Arbitral do Desporto e o Tribunal Federa Suíço confirmaram".

De resto, a direcção do organismo que superintende o atletismo promete manter-se em contacto com o Governo suíço e sugerir um recurso para "a Grande Câmara do TEDH, para uma decisão final e definitiva". "Até lá, os actuais regulamentos, aprovados pela World Athletics em Março de 2023, vão continuar e vigor".