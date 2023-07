Estudantes com origem na imigração têm pais mais escolarizados

Estudo mostra que, embora tenham uma maior proporção de pais com o ensino superior, também contam com mais beneficiários de apoios do Estado.

É uma das surpresas propiciadas pelo primeiro retrato detalhado sobre os alunos com origem imigrante, que deverá ser lançado esta semana pelo Observatório das Desigualdades. Ao contrário do que se poderia supor pelos estereótipos dominantes, os alunos com origem na imigração têm pais mais escolarizados do que os seus colegas autóctones, ou seja, que nasceram em Portugal e os progenitores também.