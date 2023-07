A marcha LGBT+ do Porto está a caminho do Largo Amor de Perdição — e nem passa no Covelo

A marcha partiu da Praça da República em direcção à Cordoaria, recusando-se a fazer a “festa transformada em protesto” fora do centro do Porto, como propôs a câmara municipal.

A Marcha do Orgulho do Porto estava marcada para as 15h, mas meia hora antes já havia pouco espaço disponível junto ao jardim da Praça da República.

No ponto de encontro central, a dois quilómetros da Quinta do Covelo, para onde a câmara tinha proposto que fossem citando “concentração de eventos” no centro da cidade, há quem se sente no chão, quem prefira ficar de pé a erguer as bandeiras arco-íris e quem mostre cartazes. Na frente do cordão humano estão os tambores da Batucada Radical, que chamam outros para a fila que parte em direcção à Rua da Boavista com novos, velhos, crianças e cães. A organização tinha pedido que na frente fossem "as pessoas trans, não-binárias e dissidentes de género, seguido pelos colectivos e associações organizadoras".

Keyla Brasil, artista trans, trabalhadora do sexo (e activista que interrompeu a peça Tudo Sobre a Minha Mãe no Teatro Municipal São Luiz, em Janeiro) desfila em cima de andas, os carros da polícia abrem caminho. "Assim se vê a força LGBT", gritam as pessoas. Há quem assista à manifestação desde a janela. "Um armário magnífico, um armário fantástico, mas não é para mim. Sou orgulhoso assim", cantam, entre conversas em português, francês ou inglês. "Não há cura para a minha existência. Só orgulho e resistência" é o lema da festa transformada em protesto.

Entre a multidão está Eulália Almeida, de 71 anos. Tornou-se activista há sete, depois de ter visto o filho partir para a Alemanha. Durante todo este tempo, reinventou-se: começou do zero, sem preconceitos, leu muito sobre tudo, desistiu de ser catequista, dos escuteiros e até da Igreja. Integrou a Amplos (Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género) e hoje "dá conselhos a todos os país de jovens LGBT" para "aceitarem os filhos e os apoiarem", sem "os perderem de vista".

Esta é apenas uma das marchas em que participa durante o ano. "Só não fui à marcha de Lisboa porque calha na data do convívio da tropa do meu marido e temos de agradar a todos", conta, entre risos. "O meu filho vai estar cá hoje e vou desfilar ao lado dele", completa.

Às 16h, o desfile começa ao som de Anitta. Filipe Gaspar, membro da comissão organizadora da marcha, explica que apesar de não contarem com o apoio da câmara do Porto, a marcha faz-se como há 17 anos: no centro da cidade e com destino ao Largo Amor de Perdição, na Cordoaria. "Vamos passar em silêncio junto ao hospital por respeito às pessoas que lá estão. Não somos bichos, somos bichas", atira, bem-disposto.

Durante a semana, Filipe Gaspar explicou ao P3 que, como o encontro decorre sob a figura do direito à manifestação, não há necessidade de pedir licenças. Sem apoios e autorizações não haverá palco, mas estão programados discursos e actuações ao vivo.