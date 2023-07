Sonae sai da parceria no grupo JD Sports com mais-valia de 175 milhões

A opção era comprar ou vender e avançou a segunda. A Sonae e a família espanhola Segarra saem do capital da Iberian Sports Retail Group (ISRG), que passará a ser controlada na totalidade pelo grupo britânico JD Sports Fashion.

A informação foi avançada esta sexta-feira pela Sonae (proprietária do PÚBLICO), em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), onde dá conta que a participação de 30% menos uma acção que detinha na ISRG “gerará um encaixe financeiro de 300 milhões de euros e uma mais-valia estimada de cerca de 175 milhões de euros”.

O fim da parceria, criada em 2018, na empresa que detém várias insígnias especializadas no comércio de vestuário, calçado e outros produtos de desporto deverá estar concluído até ao final do ano.

A possibilidade de venda das participações dos dois accionistas minoritários (com 50% do capital menos duas acções) ou a compra, pelos mesmos dois accionistas, das 50% mais duas acções do grupo JD, já tinha sido anunciada em Maio.

“O Grupo JD tem a intenção de adquirir a parte do capital social correspondente a 50% menos duas acções, actualmente detida pelos minoritários na ISRG, tornando-se no único accionista da empresa”, avança a Sonae no comunicado, acrescentando que “como na opção foi considerada uma valorização do capital próprio da ISRG de mil milhões de euros, a venda da participação de 30% menos uma acção detida pela Sonae na Empresa gerará um encaixe financeiro de 300 milhões de euros e uma mais-valia estimada de cerca de 175 milhões de euros”.

A empresa liderada por Cláudia Azevedo avança que “o múltiplo implícito na transacção é de nove vezes o EBITDA atribuível para o exercício terminado em Janeiro de 2023”, esclarecendo que a venda “não terá impacto no volume de negócios nem no EBITDA subjacente consolidados da Sonae, uma vez que a ISRG é consolidada através do método da equivalência patrimonial nas contas do Grupo”.

Ainda de acordo com a informação divulgada ao mercado, “nos 12 meses findos a 31 de Março de 2023, a contribuição da ISRG para o EBITDA consolidado da Sonae (pelo método da equivalência patrimonial) ascendeu a 20 milhões de euros”.

De acordo com as normas aplicáveis no Reino Unido, a transacção “está apenas condicionada à aprovação de uma deliberação ordinária por parte da Assembleia Geral de Accionistas do Grupo JD, a qual deverá realizar-se em Setembro de 2023”.