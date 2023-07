UEFA dá “luz verde” à entrada do Vitória SC na Liga Conferência

O Órgão de Controlo Financeiro dos Clubes (CFCB) da UEFA viabilizou nesta sexta-feira a participação do Vitória SC na próxima edição da Liga Conferência, após resolvida a questão accionista com o fundo detentor dos ingleses do Aston Villa.

"O CFCB aceitou a admissão do Aston Villa FC (Inglaterra) e do Vitória Sport Clube (Portugal) nas competições da UEFA 2023-24", informou em comunicado a entidade, que também deu parecer favorável aos casos relativos ao Brighton (Inglaterra) e Union Saint-Gilloise (Bélgica) e do AC Milan (Itália) e Toulouse (França).

Há uma semana, os minhotos informaram que o fundo V Sports, detentor dos ingleses do Aston Villa, abdicou do investimento de dois milhões de euros em infra-estruturas no Vitória SC, da I Liga portuguesa de futebol, após ter reduzido a participação no capital da SAD de 46% para 29%.

O fundo V Sports foi "impedido" de realizar o investimento, depois de, a 29 de Junho, o clube de Guimarães ter confirmado que os proprietários do fundo, Nassef Sawiris e Wesley Edens, deixaram os lugares para que foram eleitos no conselho de administração da SAD vitoriana.

Medidas semelhantes também foram adoptadas pelos outros clubes que estavam sob a mira do CFCB. "Após a implementação de mudanças significativas pelos clubes e dos seus investidores relacionados, a Primeira Câmara do CFCB aceitou a admissão dos referidos clubes nas competições de clubes da UEFA para a temporada 2023-24. O CFCB entendeu que as mudanças significativas implementadas levaram os clubes a adequarem-se à regra de propriedade multiclube", assinalou o organismo.

No caso português, as alterações ocorreram depois de uma reunião entre a UEFA, o fundo, o Aston Villa e o Vitória, dois clubes que competem na edição 2023-24 da Liga Conferência, "no sentido de ajustar posições sociais em estrito cumprimento do Regulamento das Competições da UEFA, o qual já contempla novas directrizes", acrescentou então a nota do Vitória SC.