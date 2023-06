V Sports cancela investimento em infra-estruturas do V. Guimarães

Fundo detentor dos ingleses do Aston Villa está impedido de cumprir projecto, depois de Nassef Sawiris e Wesley Edens terem abdicado da posição na SAD vitoriana.

O fundo V Sports cancelou o investimento de dois milhões de euros em infra-estruturas do Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, após ter reduzido a participação no capital da SAD de 46% para 29%.

Os minhotos informaram que o fundo detentor dos ingleses do Aston Villa está "impedido" de realizar o investimento, depois de, na quinta-feira, ter confirmado que os proprietários do fundo, Nassef Sawiris e Wesley Edens, abdicaram dos lugares para que foram eleitos no conselho de administração da SAD vitoriana.

"Estando o V Sports impedida de efectuar o investimento de dois milhões de euros em infra-estruturas do clube, este compromisso será assumido pela Vitória Sport Clube, Futebol SAD", lê-se no comunicado emitido pelos vimaranenses no sítio oficial.

A alteração face ao negócio aprovado pelos sócios do Vitória a 3 de Março, em assembleia geral, ocorre depois de o V Sports ter reduzido a participação na SAD de 46% para 29% e de o clube de Guimarães accionar o direito de preferência para a recompra das participações do fundo, passando "a usufruir de uma maioria qualificada (67,87%)" no capital social, prossegue o comunicado.

O Vitória de Guimarães informa ainda que o V Sports acordou pagar o valor inicialmente definido nesse negócio, de 5,5 milhões, apesar de ficar com uma menor percentagem de acções e que os substitutos de Nassef Sawiris e Wesley Edens vão ser "cooptados pela administração da SAD", agora composta pelo presidente do clube, António Miguel Cardoso, e pelos vice-presidentes Nuno Leite e José Eduardo Viamonte.

As alterações ocorrem depois de uma reunião entre a UEFA, o fundo, o Aston Villa e o Vitória, dois clubes que competem na edição 2023/24 da Liga Conferência Europa, "no sentido de ajustar posições sociais em estrito cumprimento do Regulamento das Competições da UEFA, o qual já contempla novas directrizes", acrescenta a nota.

"Qualquer alteração normativa da UEFA estava já estabelecida no acordo entre as partes, pelo que ambas as sociedades estavam obrigadas a um ajustamento perante mudanças regulamentares emanadas pela entidade que superintende o futebol europeu. Em razão desta alteração, o Vsports e o Vitória Sport Clube decidiram, por acordo mútuo, reformular a estrutura de governação da Vitória Sport Clube, Futebol SAD", referem ainda os vimaranenses.

O emblema minhoto informa ainda que, face às mudanças regulamentares da UEFA, vai ter de rever os estatutos da SAD.