Transferência de Ugarte é a segunda maior de sempre no Sporting

A transferência do uruguaio Manuel Ugarte para o Paris Saint-Germain, por 60 milhões de euros (ME), tornou-se na segunda venda mais cara de sempre do Sporting, só superada pela de Bruno Fernandes, e mediante a concretização de objectivos.

O médio internacional, de 22 anos, chegou aos "leões" em 2021-22, proveniente do Famalicão, que mantinha uma percentagem do passe, por um montante total de 10,5 milhões - 8,5 na altura e dois milhões recentemente, por mais 10% do passe.

A venda de Ugarte para o campeão francês, no qual alinham Nuno Mendes, Danilo, Renato Sanches e Vitinha, e cuja receita não reverte totalmente para os "leões", só é superada pela de Bruno Fernandes, que saiu para o Manchester United em 2019-20, por 65 milhões de euros.

Em Janeiro de 2020, os "red devils" pagaram 55 milhões de euros pelo médio, mas já tiveram de desembolsar mais 10, após a concretização de objectivos contratuais.

Top 5 das vendas do Sporting 1. Bruno Fernandes (Manchester United), 2020: 65 ME

2. Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain), 2023: 60 ME

3. Pedro Porro (Tottenham) 2023: 45 ME

4. Matheus Nunes (Wolverhampton), 2022: 45 ME

5. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), 2022: 45 ME

Já este ano, o espanhol Pedro Porro tinha chegado ao pódio das vendas mais caras de sempre do Sporting, ao render um total de 45 milhões de euros (ME). Também por 45 ME foram vendidos os passes dos internacionais lusos Matheus Nunes e Nuno Mendes a Wolverhampton e Paris Saint-Germain, respectivamente.