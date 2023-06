Ugarte vai fazer falta ao Sporting, mas faz sentido no PSG?

Ninguém fez segredo e ainda não era oficial, mas Manuel Ugarte, de férias no Uruguai, antecipou-se aos comunicados oficiais e confirmou o que já se sabia: vai deixar o Sporting para se juntar ao PSG, numa transferência de 60 milhões de euros que será partilhada entre os “leões” (48 milhões) e o Famalicão (12 milhões). A saída do internacional uruguaio vai deixar um problema no meio-campo para Rúben Amorim resolver, mas como irá Ugarte encaixar no bicampeão francês? Não é claro, porque o PSG ainda não tem treinador para a próxima época e pode bem ficar sem Kylian Mbappé, como já ficou sem Lionel Messi.

Primeiro, a falta que Ugarte vai fazer ao Sporting e as possíveis soluções para o meio-campo “leonino”. Ugarte chegou ao Sporting em Agosto de 2021, depois de 21 jogos no Famalicão, como uma aposta de futuro. Tinha João Palhinha e Matheus Nunes à frente, mas foi ganhando minutos, rodagem e familiaridade como o que o treinador queria de um jogador naquela posição. Depois dessa primeira época de aprendizagem, era claro que a posição 6 seria dele em 2022-23. Foi o que aconteceu e, quando não jogava o uruguaio, Amorim tinha de “inventar”.

Ao contrário do que acontecera na prevenção da saída de Palhinha (Ugarte ocupou a posição sem esforço), não há uma solução óbvia para 2023-24 no plantel do Sporting. Não parece que seja Sotiris, o internacional A grego que pouco contou para Amorim. Talvez seja Tanlongo, o internacional sub-20 argentino a quem o técnico dos “leões” deu alguma exposição na segunda metade da época, mas viu-se pouco para tirar grandes conclusões. Ou Dário Essugo, que vai fixar-se no plantel principal depois de três épocas a alternar com a equipa B e os juniores. Morita também pode fazer a posição – fê-la muitas vezes em 2022-23.

A alternativa é ir ao mercado armado com alguns dos milhões que vêm da venda de Ugarte ao PSG para encontrar alguém com as características do uruguaio. Nas duas épocas em Alvalade (sobretudo na segunda), Ugarte apresentou-se como um daqueles médios omnipresentes nas acções defensivas, com capacidade de transporte e grande acerto no passe – segundo o site Whoscored, Ugarte foi o jogador com mais “tackles” na I Liga na época passada (3,9 por jogo), o terceiro com maior acerto no passe (91,8%) e o primeiro com mais acções de drible (1,9 por jogo).

É tudo isto que o Sporting vai perder com a saída de Ugarte, mas os “leões” são obrigados a vender – é esse o modelo de negócio, valorizar, vender, repetir, acabando por ter um lucro de 35,5 milhões, depois de descontado o investimento total de 12,5 milhões por 80% do passe. E o PSG tem sido um dos parceiros de negócio do Sporting nesta estratégia – em 2021, os parisienses ficaram com Nuno Mendes por um valor a rondar os 40 milhões. Se o lateral-esquerdo já é um indiscutível no PSG (foi eleito para o melhor “onze” da Ligue 1), resta saber como irá encaixar Ugarte nesta reinvenção da equipa parisiense que ainda tem muito por definir para 2023-24.

Messi já não está em Paris – vai ser vizinho de Donald Trump em Miami. Kylian Mbappé parece que quer sair no final da época (mas também pode sair já) e ainda não há substituto para Galtier – no PSG, já não chega ganhar a Liga francesa e, nesta temporada, os parisienses só a ganharam com mais um ponto que o Lens, para além de mais um fracasso na Champions. Por enquanto, o alemão Julian Naggelsman parece ser o candidato mais forte, mas nada ainda é definitivo.

Definitivo, só mesmo as contratações do central Skriniar (ex-Inter) e de Ugarte. É provável que chegue o médio italiano Cher Ndour proveniente do Benfica, o avançado coreano Lee, do Maiorca, e também se fala de jogadores como Asensio (ex-Real Madrid) ou Thuram (ex-Moenchengladbach), todos em fim de contrato.

A concorrência será forte – Verratti, Vitinha e Ruíz, mais os portugueses Renato Sanches e Danilo Pereira, e ainda é preciso contar com o regresso do emprestado Leandro Paredes. Com tantas contratações a custo zero, o PSG ainda só gastou “dinheiro a sério” em Ugarte, o que indicia que lhe estará reservado um papel importante no meio-campo. Mas no PSG, nunca se sabe.