Mais dois cientistas portugueses ganham bolsas do Conselho Europeu de Investigação

Dois investigadores portugueses ganharam recentemente bolsas do Conselho Europeu de Investigação (ERC, na sigla em inglês), no valor de cerca de dois milhões de euros cada um, juntando-se a outros sete premiados este ano em Portugal pelo ERC. Pedro Leão vai procurar novas enzimas em cianobactérias. E Ana Vaz Milheiro dedicar-se-á a estudar o impacto do contingente de trabalhadores não-qualificados nas obras públicas nas antigas colónias portuguesas em África. As nove bolsas europeias totalizam quase 22 milhões de euros ganhos, desde o início de 2023, por cientistas que trabalham em Portugal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt