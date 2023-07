Carro embate em fachada de escola de Londres. Polícia afasta hipótese de terrorismo

Na manhã desta quinta-feira, 6 de Julho, em Wimbledon, no sul de Londres, um carro Land Rover embateu contra a fachada de uma escola primária, provocando pelo menos nove feridos, referiram as autoridades.

"Neste momento, há nove feridos, incluindo dois adultos e sete crianças. O condutor do veículo parou no local. Não foram efectuadas detenções", escreveu a Polícia Metropolitana de Londres, que já descartou a hipótese de o acidente estar relacionado com um acto de terrorismo.

Em todo o caso, as autoridades estão a investigar as circunstâncias que provocaram o embate da viatura no edifício da escola privada.

O primeiro alerta foi recebido às 9h54. Pelo menos 20 ambulâncias, e outra de serviço aéreo, acorreram ao local, além dos bombeiros, descreve a Sky News. A mesma fonte refere, citando um agente policial, que o embate foi provocado por um despiste, numa rua descrita como "estreita", e que não foram realizadas detenções.

Contactada pela Reuters, o The Study Prep Wimbledon, estabelecimento de ensino privado exclusivo para meninas dos quatro aos 11 anos de idade, recusou comentar o caso.

Os pais das crianças continuam a chegar ao local e algumas vítimas já foram transportadas para o hospital mais próximo.

A escola está localizada em Camp Road, a cerca de 1600 metros do complexo desportivo onde decorre uma das mais conceituadas provas de ténis, o Torneio de Wimbledon.