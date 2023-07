Tripulantes de cabine da EasyJet marcam nova greve para 21 a 25 de Julho

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) marcou uma nova greve dos tripulantes de cabina da EasyJet para os próximos dias 21, 22, 23, 24 e 25 deste mês.

Estes cinco dias de paralisação surgem na sequência do “chumbo” feito, esta quinta-feira de manhã, da mais recente proposta salarial apresentada pela companhia aérea, e que contou com 90% dos votos contra, segundo um comunicado do SNPVAC hoje divulgado sobre o pré-aviso de greve.

“Esta é a demonstração cabal e em uníssono do descontentamento dos associados EasyJet em relação às pretensões da empresa para connosco”, diz a mensagem do sindicato presidido por Ricardo Penarroias.

“Se estamos alinhados em alguns pontos da proposta, como é natural após alguns meses de reuniões, o que não compreendemos é a postura da companhia relativamente ao salário base, que representa quase 2/3 do nosso pagamento”, afirma a direcção do SNPVAC na mensagem enviada aos seus associados. “Estamos muito abaixo dos valores praticados por outras companhias de aviação em Portugal e noutros países da rede”, acrescenta.

Este ano, já houve duas paralisações dos tripulantes de cabina da EasyJet em Portugal. A primeira foi em Abril, com a duração de três dias, seguindo-se outra, de cinco dias, entre o final de Maio e o início de Junho.