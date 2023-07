Investigação da PJ levou a desmantelamento de rede internacional de tráfico de droga

A operação coordenada pela Europol que levou esta quarta-feira ao desmantelamento de uma rede internacional de tráfico de droga em Espanha arrancou com uma investigação da Polícia Judiciária (PJ), que alertou as autoridades brasileiras e espanholas.

A operação conjunta entre os três países resultou na detenção de 24 pessoas e na apreensão de mais de 800 quilos de cocaína, 1,7 quilos de metanfetaminas, 60 quilos de haxixe, 116.680 euros e cinco armas de fogo, entre outros objectos, segundo os comunicados da PJ e da Guardia Civil de Espanha.

Fonte policial explicou à agência Lusa que a investigação portuguesa tinha já levado em Junho de 2022 à apreensão de cerca de 320 quilos de cocaína escondidos num contentor marítimo proveniente do Brasil com uma carga de açaí.

Na sequência dessa diligência, surgiu a convicção entre as autoridades nacionais de que estava perante “uma célula de uma organização criminosa com uma importância grande no tráfico de cocaína”, com o foco das operações centrado em Espanha, razão pela qual decidiu partilhar a informação com as autoridades espanholas (Guardia Civil) e brasileiras (Polícia Federal).

Das 24 detenções efectuadas neste caso, apenas duas foram feitas em território nacional, tratando-se de dois cidadãos brasileiros.

“Um dos detidos era tenente da polícia militar no Brasil e um dos cabecilhas na organização. Era responsável pela chegada do produto a Portugal e pela sua distribuição para Espanha”, contou a mesma fonte, acrescentando que até então havia apenas alguns indícios no Brasil, mas sem uma investigação profunda a esta rede. “Os resultados obtidos com esta operação demonstram a grande relevância da cooperação internacional no combate ao crime organizado”, reforçou ainda a PJ na nota divulgada.